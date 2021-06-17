وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات الثانوية العامة 2021 عبر منصة حصص مصر التعليمية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على هذه المراجعات من خلال هذا الرابط، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والإجابة على كافة الأسئلة الواردة بها، للاستفادة من نمط وطريقة الأسئلة الجديدة، بجانب طريقة الإجابة عليها، مؤكدة أن هذه المراجعات في جميع المقررات الدراسية التي تضاف للمجموع، وهي باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية.

مراجعات الثانوية العامة 2021 عبر منصة حصص مصر تشمل جميع المواد التي تضاف للمجموع

وأضافت الوزارة، أن مراجعات الثانوية العامة 2021 عبر منصة حصص مصر، تشمل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والفيزياء والرياضيات والكيمياء والجولوجيا والأحياء، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على هذه المراجعات من خلال الكود الخاص بهم وهو رقم 365.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن مراجعات الثانوية العامة 2021، جرى إعدادها على يد نخبة من الخبراء المتخصصين، موضحة أنها تؤهل الطلاب للامتحانات النهائية التي تعقد في شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، وبالنظامين الورقي (البابل شيت) والنظام الإلكتروني على التابلت، مؤكدة أن جميع أعمال التصحيح تتم إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مراجعات الثانوية العامة 2021 عبر منصة حصص مصر تعتمد على الفهم

وقالت الوزارة، إن منصة حصص مصر التعليمية، وفرت نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن هذه النماذج تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافته إلى أنها وفرت منصات تعليمية عديدة بجانب منصة حصص مصر مثل منصة البث المباشر وقناة مدرستنا 2 التعليمية وبنك المعرفة المصري ومحتوى نجوى ليمتد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت تفاصيل امتحانات الثانوية العامة النهائية، موضحة أن الإمتحانات ستعقد في المدارس الحكومية، لافته إلى أنه سيتم إعلان مجموعة من التفاصيل المتعلقة بآلية الإجابة على البابل شيت قبل عقد الامتحان التجريبي الثالث.