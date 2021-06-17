بالصور والتفاصيل.. محاور القاهرة تغير وجه العاصمة

تحظى محافظة القاهرة بنصيب الأسد من المشروعات القومية، وتحديدا إقامة محاور وطرق جديدة ورفع كفاءة للحد من التكدسات والاختناقات المرورية التي تواجه شوارع القاهرة بعد أن أصبحت عبئًا على المواطنين وكل مناحي الحياة.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل يوم شوارع وميادين وأحياء القاهرة في شأن جديد من طفرة غير مسبوقة في البناء والتطوير ونقلة حضارية فى مختلف المجالات لا سيما قطاع الطرق والنقل، ولذلك ترصد «الوطن» عددًا من المحاور التي غيرت وجه القاهرة وأحدثت سيولة مرورية واختصرت مدة التنقلات داخل القاهرة وخارجها بشكل غير مسبوق وأغلبها تركز في المنطقة الشرقية للمحافظة وامتد للمنطقة الغربية والشمالية، وهي كالتالي:

كوبري الشهيد هشام بركات

جاء تسمية كوبرى شارع الطيران بـ«كوبرى هشام بركات»، تخليدا للشهيد النائب العام الأسبق، يمر كوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ويتقاطع مع طريق الأتوستراد، وذلك ضمن مخطط تطوير حي شرق مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة، وهو ضمن سلسلة من الكباري والمشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب في إطار المشروعات التنموية للدولة، ويمر الكوبري أيضا بشارع يوسف عباس.

محور الدائري – جوزيف تيتو – النصر

في شهر يونيو 2020 تم تطوير محور «الدائري – جوزيف تيتو – النصر» بطول 21 كيلو متر، وتضمنت تطوير طريق الأتوستراد وإنشاء 5 كباري جديدة، على النحو التالي:

- تطوير طريق الأتوستراد بعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 7 حارات مرورية بدلًا من 4 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس، بطول 370 مترًا، وعرض 10 أمتار في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات، بطول 370 مترًا، وعرض 20 مترًا في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد، يتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تطوير طريق القاهرة / السويس: تم إنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة «لوب» بطول 360 مترًا وعرض 10 م + رامب بطول 380 م وعرض 15م.

- إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة: يتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية بطول 560م، وعرض 13.5م.

- إنشاء كوبري جوزيف تيتو: يتكون من حارتين لكل اتجاه، بطول 420 م وعرض 22 م.

محور روكسي – رمسيس

يعد المحور همزة الوصل بين المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة ممثلة في منطقة روكسي، والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة ممثلة في منطقة رمسيس تضمنت أعمال تنفيذ محور روكسي - رمسيس تطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك على النحو التالي:

- إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس

يمتد الطريق بطول 4 كم وعرض 15 م، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم «روكسي – رمسيس»، وذلك بعمل طبقة إحلال 200 ألف م٣ لمعالجة المياه الجوفية، وذلك بارتفاع 7 م.

- تطوير ميدان ابن سندر: تم تطوير الميدان بطول 600 م وعرض 40 م ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين.

- تطوير شارع الخليفة المأمون: تم تطوير الشارع بطول 4 كم وعرض 40 م؛ ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 3 حارات.

- تطوير شارع السيل: تم تطوير الشارع بطول 500 م وعرض 30 م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من 7 حارات مرورية بدلًا من 3 حارات مرورية.

- رفع كفاءة شارع المقريزي: تم تطوير الشارع بطول 800 م وعرض 45 م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه 5 حارات مرورية بدلًا من اتجاهين.

محور الفردوس

يهدف محور الفردوس الحر إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى، والطريق الدائري، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، المرحلة الأولى من الكوبرى تبلغ تكلفتها 1.2 مليار جنيه من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8,6 كم، وتشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر على جانبى مسار المحور.