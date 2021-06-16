أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة، والتي تم اعتماد نتيجتهم منذ قليل من قبل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، والذي كشف أن نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية 83.9 %، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقالت المديرية إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كمنع التجمعات في جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة: أولهم طلاب إدارة السيدة زينب

وأضافت المديرية في بيان لها، أن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021، من إدارات تعليمية مختلفة، وبلغوا 266 طالبا وطالبة، موضحة أن إدارة السيدة زينب حصلت على أعلى نسبة نجاح في الشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 99.16٪، مشيرة إلى أنه نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2021 بصفة عامة بلغت 83.9 %.

وتابعت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني في إتمام الشهادة الإعدادية بلغوا 162293 طالبًا وطالبة، موضحة أنه حضر منهم 160432، وبلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في الامتحانات 134626 طالبًا وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة: ثانيهم إدارة شبرا التعليمية

وأوضحت المديرية، أن إدارة شبرا التعليمية جاءت بعد إدارة السيدة زينب في ترتيب الإدارات التعليمية التي حصلت على أعلى الدرجات، موضحة أن نسبة نجاح الطلاب بها بلغت 97.77%، وتلتها إدارة حلوان التعليمية والتي بلغت نسبة نجاح الطلاب فيها 96.97 %.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة عن أن اللواء خالد عبدالعال، اعتمد نتيجة امتحانات ضعاف السمع والصم بنسبة نجاح بلغت7٧% ونتيجة الطلاب المكفوفين بنسبة نجاح بلغت 67.6 %، بالإضافة إلى اعتماده نتيجة امتحانات المدارس الدولية والتي بلغت نسبة النجاح فيها 99.9%.