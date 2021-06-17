«مهما هاجمونا هنشتغل».. أبرز رسائل السيسي لوزراء الإعلام العرب

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزراء الإعلام العرب، شهد ترحيبًا كبيرًا، وخيَمت عليه أجواء من الراحة، ودار حوار ممتد بينهم، حيث ألقى كلمة استعرض فيها استراتيجية مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومطالب الجماهير وتوعية الرأي العام بضرورة دعم وتأييد مؤسسات الدولة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن رئيس الجمهورية، حذر من مخاطر السير وراء الدعوات الهدامة، التي تستهدف نشر الفوضى، وحذر من الأهداف الخبيثة للجماعات الإسلامية، وتفنيد المزاعم المغلوطة، متابعًا: «الرئيس قال كل ما بيهاجمونا هنشتغل ونشتغل، لأن الهجوم يزيدنا تحديا وإصرارا».

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الوزراء العرب تحدثوا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشادوا بالإنجازات التي تشهدها مصر في كل المجالات، واستمرت المقابلة وقتا طويلا، وطرح بعض الوزراء، إشكالية الإعلام الرقمي، وأشاد رئيس الجمهورية بوجود استراتيجية عربية موحدة في ظل بزوغ الإعلام الرقمي العصري.

وواصل: «نقلنا لرئيس الجمهورية الأجواء التي عُقد فيها المجلس الوزراء لوزراء الإعلام العرب، وهي أجواء مشجعة ومطمئنة وإيجابية جدا، لأن هذه الفترة تشهد مظلة لتشجيع العمل العربي المشترك من الملوك والزعماء العرب، كما ركز الرئيس السيسي على الدولة الوطنية، وأهميتها في الحفاظ على أمن واستقرار الدول وتحقيق مصالح الشعوب وانتصار مؤسسات الدولة، وأنها تقاوم الفكر الهدام وتتصدى للفكر الإرهابي والتطرف والميليشيات».

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، تطرق إلى مساندة مصر للأمة العربية: «قال إن مصر تقف دائما في ظهر الأشقاء وتساند العرب، وأهم شيء هو عدم التدخل في شؤون الدول العربية كأحد أهم ثوابت السياسة المصرية، كما وجه الشكر للأشقاء العرب على دعم مصر ومساندتها في كل المواقف وما يؤثر في أمنها القومي ولا سيما قضية سد النهضة ونادى بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بالأمن القومي المصري والسوداني».