بعد القمة.. بوتين يشكر نظيره السويسري على حسن الضيافة

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالشكر لنظيره السويسري جاي بارملين؛ لاستضافته القمة الروسية - الأمريكية بالعاصمة جنيف أمس الأربعاء.

وأعرب بوتين، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للكرملين عبر نشرته الإنجليزية اليوم الخميس، عن امتنانه للرئيس السويسري، على حسن الضيافة خلال القمة الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في جنيف، وتقديره لدور جميع الجهات المعنية في سويسرا التي شاركت في إعداد وتنظيم القمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وعبر الرئيس الروسي كذلك عن سعادته بلقاء نظيره السويسري، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعهما سويًا أكد على العلاقات الودية بين الجانبين.

واختتم بوتين بالقول: أتوقع أن تستمر العلاقات الروسية السويسرية في التطور على مختلف الأصعدة ومختلف المجالات بما يصب في صالح شعوبنا ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا.

وكانت فيلا «لاغرانج» الواقعة في متنزه شاسع على ضفة بحيرة ليمان وسط جنيف بسويسرا، قد استضافت القمة الأولى بين بايدن وبوتين.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكي والروسي التي عُقدت أمس، في جنيف، كانت ناجحة، مشيرة إلى أن هدف القمة بين الرئيسين كان إجراء حوار مباشر وبحث الخلافات.

واتفق الرئيسان الأمريكي والروسي، خلال قمتهما الأولى، على عدد من الموضوعات، من بينها منع «حدوث حروب نووية، وإيران من امتلاك سلاح نووي»، وشدد الجانب الأمريكي على ضرورة منع الهجمات الإلكترونية، بحسب التصريحات الصادرة من الجانبين.