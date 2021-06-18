بالأرقام.. طفرة في مشروعات الصرف الصحي بالقاهرة لخدمة 15 مليون مواطن

شهد قطاع الصرف الصحي بمحافظة القاهرة منذ عام 2014 طفرة من خلال توسعات ومشروعات وأعمال تطوير تتماشى مع التوسع الحضاري في قطاعي الطرق والإسكان الذي تشهده العاصمة حاليا وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن في 38 حيا يقطنها نحو 15 مليون نسمة ويتردد عليها يوميا نحو 13 مليون مواطن، كما وصلت مياه الصرف إلى 4.2 مليون متر مكعب يوميا، رصدت «الوطن» أبرز مشروعات الصرف الصحي لتحسين حياة المواطنين بالعاصمة..

-عدد محطات الصرف في القاهرة 150 محطة

- 10 محطات معالجة، تصل أطوال الشبكات والمجمعات 7000 كم باقطار تصل 3.25 مم وأنفاق حتى قطر 5م.

- مشروعات الصرف الصحي بطاقة إجمالية 760 ألف متر مكعب / يوميا ومنها:

• محطة صرف صحي عزبة الهجانة 6 كم والتي تخدم 30 ألف نسمة من المستفيدين بتكلفة 32 مليون جنيه في 2015

• تحسين الصرف بمنطقة حمامات القبة 10 كم لعدد 360 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 39 مليون جنيه فى 2015

• تحسين صرف منطقة كوتسيكا بطره لعدد 30 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 5 مليون جنيه في٢٠١٦

• 2 خط انحدار بالدفع النفقي بمدينة السلام قطر 2250 مم بتكلفة 26 مليون جنيه في 2016

• محطة رفع حلوان الرئيسية رقم 1 لعدد 1250 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 76 مليون جنيه فى2017

• مشروع الصرف الصحي لمناطق محرومة بحي المعصرة أرض عثمان – خلف محطة الكهرباء لعدد10 آلاف نسمة من المستفيدين بتكلفة 5 مليون جنيه في/2018

• مشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحي السلام لعدد 35 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 61 مليون جنيه في 2018

• محطة الاميرية خدمت 6 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 9 مليون جنيه في 2019

• منطقة الزهور بالمرج بتكلفة 10 مليون جنيه في 2019

• مشاريع تخدم الشوارع المحرومة بحلوان لعدد 15 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 6 مليون جنيه في 2019

• منطقة توسعات حلوان البلد لعدد 8 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 9 مليون جنيه في 2019

.محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة بالمرج تبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3/يومى ويتم انشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه .