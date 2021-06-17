محافظ المنيا يوجه بصرف الإعانات العاجلة لأهالي المتوفين بحادث حفل الزفاف

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل على الطريق الدائري، أمام قرية «صفط الشرقية» بمركز المنيا، أثناء حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، يرافقه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، مساء اليوم الخميس، للاطمئنان على استقرار حالتهم، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف، والدكتور أيمن وجدي، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن تعازيه لأسر المتوفين، كما اطمئن على الحالة العامة للمصابين ومدى احتياجهم لأي نوع من الدعم، وموجها جميع المسءولين بضرورة توفير كل العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين. ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأهالي المتوفين، والمصابين، وتقديم كلالمساعدات الاجتماعية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص، وثلاث سيارات ملاكي، بسيارة نصف نقل، أثناء زفاف، بالطريق الدائري، أمام قرية صفط الشرقية، بمركز المنيا، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، منهم 11 شخصاً تماثلوا للشفاء، وتم خروجهم من المستشفى، و12 مازالوا يتلقون العلاج، بمستشفى المنيا العام، كما تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح وكسور وكدمات.