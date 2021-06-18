بتكلفة 31 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات بعد أسبوعين

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن منح الزيادات السنوية توالت لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن آخرها جاءت بتوجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بتكلفة 31 مليار جنيه يستفيد منها نحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.

وأكدت الهيئة، أن الحد الأدنى للمعاش في عام 2013، بلغ 300 جنيه، مشيرة إلى أن تكليفات الرئيس جاءت بالعمل على رفع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن كل من كان معاشه في 30 يونيو 2014، 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1 يوليو 2021 مبلغ 1286 جنيها، أى زيادة معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد عن 328%.

تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية

وأكدت الهيئة أن نسب مجموع الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30 يونيو 2014، فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30 يونيو 2021 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيهات، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيهات.

وأكدت أنه يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية، حيث مصدر بهيئة التأمينات، أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 13% من إجمالي المعاش،بدءا من 1 يوليو المقبل، أى بعد 12 يوما من الآن حيث ستكون الزيادة بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمة الزيادة كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها، والتى تعد الحد الأقصى للزيادة .