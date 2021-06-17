نواب تنسيقية الشباب يشاركون بمؤتمر «بناء الوعي» بالهيئة الإنجيلية

شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي»، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

شمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.

وفي سياق آخر، شارك النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العادية الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG والذى تستضيفه وزارة التنمية المحلية.

حضر الاجتماع 25 وزير ومحافظ إفريقي، وجرى تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.