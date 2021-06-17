ضبط 53 صنف أدوية غير صالحة داخل مخزن غير مرخص بطنطا

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة في محافظة الغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين، لضبط سوق الدواء، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة داخل مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثاني طنطا، تشمل 53 صنفاً دوائياً، بكميات 5415 وحدة مختلفة الأنواع، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 155 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هذه الحملات تأتي بناءً على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الدواء المصرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تشكيل لجنة التفتيش على الصيدليات، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمحل غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا.

وفي وقت سابق، شنت مديرية الصحة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية، وجرى ضبط 178 ألف عبوة مكملات غذائية.

قاد الحملة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وجرى ضبط 178 ألف 509 عبوات مكملات غذائية مختلفة الأنواع، و713 كيلوجرام خامات معدة للتعبئة، وعبوات فارغة، و66 بكرة أكياس تعبئة، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات، بنحو 775 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.