تعرف على تعليمات الإجابة على البابل شيت في الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات الإجابة على البابل شيت في الثانوية العامة 2021، موضحة أنه يجب على الطلاب تنفيذ جميع هذه التعليمات بدقة، والاستعداد الجيد للامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بالنظامين الورقي والإلكتروني.

وأكدت الوزارة، أن النظامين لضمان تفادي أي مشكلات يمكن حدوثها، لافتة إلى أن الامتحانات ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على جميع الطلاب بضرورة فهم مخرجات التعلم في كل مادة من أي مصدر تعلم يفضلونه.

ترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات الإجابة على البابل شيت في الثانوية العامة 2021:

1- تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2021 بضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية شديدة.

2- ضمن تعليمات الإجابة على البابل شيت في الثانوية العامة 2021 أنه في حالة استلام الطالب ورقة إجابة تالفة يجب استبدالها مباشرة.

3- يجب على الطلاب كتابة بياناتهم بشكل صحيح في البابل شيت والتابلت.

4- ضرورة كتابة اسم الطالب في المكان المخصص لذلك.

5- يجب على الطلاب التفكير جيداً قبل اختيار الإجابة.

6- يجب تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

7- ضرورة التأكد من مطابقة رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

8- ضرورة استخدام قلم جاف في الإجابة على الأسئلة في ورقة البابل شيت.

9- في حالة تغيير الإجابة يمكن للطلاب وضع علامة خطأ على الدائرة التي اختاروها واختيار الإجابة الصحيحة، فالكمبيوتر سيقرأ الإجابة الصحيحة ولا يتطرق لأي إجابات عليها علامة خطأ.

https://fb.watch/6bmCpny1ov/

10- إذا تم الشطب على الإجابة بأي طريقة أخرى غير علامة الخطأ لا يتم احتساب درجات الطلاب.

11- لا يصح اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال الواحد.

12- يجب على الطلاب التأكد من مطابقة إجابة التابلت مع إجابة البابل شيت.

13- في حالة عدم تطابق إجابة التابلت مع إجابة البابل شيت يتم احتساب الدرجة على إجابة البابل شيت.

14- في حالة اختلاف جميع الإجابات في التابلت عن البابل شيت، يعد ذلك تحايل على الامتحان.

15- في حالة صعوبة قراءة الإجابة على البابل شيت إلكترونياً سيتم اعتماد إجابة التابلت.