مقتل رانيا العبادي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وخارجها، بعد حادثة مقتل رانيا العبادي، الطالبة في الجامعية الأردنية، على يد والدها، إثر حصولها على درجات منخفضة في إحدى المواد، فيما اعتبر مغردون أن الجاني في واقعة مقتل رانيا العبادي، هو المجتمع والتقاليد التي تؤمن بالضرب وسيلة للتأديب.

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن رانيا العبادي وهي طالبة في «كلية السلط للعلوم الإنسانية» بجامعة البلقاء التطبيقية بالأردن، قد قتلت بسبب انخفاض درجاتها بأحد الامتحانات.

أسباب مقتل رانيا العبادي

وذكرت تقارير أن مقتل رانيا العبادي جاء نتيجة للضرب المبرح من والدها، إلى جانب مشاركة والدتها وخالتها، اللتان كانتا تغطيان فمها كي لا تصرخ، عقاباً لها لتحصيلها المنخفض في الجامعة.

وكشفت وسائل إعلام أدرنية، عن أن الضحية هي فتاة جامعية بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدنٍ وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة، وإزاء واقعة مقتل رانيا العبادي وجه مدعي عام الجنايات الكبرى، تهمة القتل المقترن مع التعذيب للأب، مقررا توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.

وتصدر اسم رانيا العبادي، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية، حسبما رصدت بي بي سي، في تقرير لها، وأبدى المغردون تعاطفهم مع الضحية مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني في قضية مقتل رانيا العبادي.

وأعاد بعض المغردين التذكير بحوادث القتل التي تعرضت أردنيات مؤخرا بمناسبة مقتل رانيا العبادي، ودعوا إلى تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم بحق النساء في البلاد.

واعتبر عمر زوربا أن المشكلة الحقيقية عند سماع خبر مقتل أي فتاة، هي سؤال البعض: «ليش قتلوها؟، وكأن السائل ينتظر جوابا ما لتبرير فعل القتل»، وقالت سلمى النمس «المسئول عن مقتل رانيا العبادي هو مجتمع ومنظومة تؤمن بمفهوم الضرب لتأديب الأبناء»

وأضافت: أذكركم بأن مجلس النواب الثامن عشر رفض إلغاء الفقرة 1-أ من المادة 26 من قانون العقوبات: يجيز القانون ضرب التأديب الذي ينزله بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.