170 حريقا بالغطاء النباتي بالأردن خلال يوم واحد.. وتحذيرات من العقارب

أعلنت مديرية الدفاع المدني الأردنية، أنها تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 199 حادث إطفاء، منها 170 حريقا للغطاء النباتي، فيما حذرت الأردنيين من الاقتراب من الأماكن التي تكون مرتعا للعقارب والأفاعي، موضحةً في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه جرى التعامل كذلك مع 1372 حالة إسعافية مختلفة، حيث جرى إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، و94 حادث إنقاذ، إلى جانب تعقيم وتطهير 1107 مركبات ومنشآت وموقع من خلال فريق المواد الخطرة في مختلف محافظات المملكة.

ودعت مديرية الدفاع الوطني الأردنية المواطنين إلى عدم إشعال النار في الأعشاب، خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعا للزواحف كالعقارب والأفاعي، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

وتشهد الأردن عادة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حرائق في غطاءها النباتي المنتشر في معظم أنحائها، والذي يعتبره الأردنيون ثروة تضيف لجمال لبلدهم، وتعمل على تحسين الوضع البيئي به.

وكانت وزارتا البيئة والزراعة الأردنيتين أعلنتا الصيف الماضي خطة طوارئ لاحتواء حرائق الغابات والغطاء النباتي، تشمل فتح وإعادة تأهيل الطرق وخطوط النار داخل الغابات والمناطق المحيطة بها وصيانة جميع الاليات الخاصة بعمليات مكافحة الحرائق والتأكد من مدى جاهزيتها وتزويدها بكل ما يلزم من معدات وصيانة.

وأوضحت الوزارتان، أنه جرى تشكيل فرق طوارئ للحرائق في جميع مناطق المملكة والتركيز بهذا الجانب على المناطق ذات الكثافة الحرجية العالية التي تكون معرضة لنشوب الحرائق وتزويد هذه الفرق بالمعدات اللازمة.

غير أن تكرار الحرائق هذا العام بهذا المعدل الكبير يشير إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ للتصدي لمثل هذه الحرائق التي تؤثر، بلا شك، على الوضع البيئي محليا وعالميا.