تعرف على مواعيد الإعلان عن المرحلة الجديدة لدراجات «الشباب» المدعمة

كشف مصدر مطلع بوزارة الشباب والرياضة أن المرحلة الرابعة، للإعلان عن طرح الدراجات الهوائية المدعمة ضمن مبادرة «دراجتك - صحتك» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون خلال شهر يوليو المقبل.

طرح الدراجات الهوائية المدعمة بنوعيها الجبلي والهجين

وأضاف المصدر أن المرحلة، سيتم خلالها طرح أكثر من 2000 دراجة هوائية، على دفعات بأنواع مختلفة، منها الجبلي، والهجين.

وزير الرياضة: مستمرون في طرح المزيد من الدراجات الهوائية المدعمة

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا مستمرون في طرح المزيد من الدراجات الهوائية المدعمة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هناك مقترحات كثيرة ارتأتها الوزارة للتوسع في المشروعات والبرامج التي تستهدف الوزارة نشرها، ورفع معدلات للياقة البدنية والحفاظ على صحة المواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الإنسان المصري وحياته.

وكانت وزارة الشباب، قد طرحت في المرحلة الثالثة، حوالي 1900 دراجة، بأنواعها الثلاثة: الدراجة الجبلية، وثمنها 1909 جنيهات، وبتكاليف الشحن 1998، وهي التي تسير في الطرق الوعرة وغير الممهدة، والدراجة الهجين، التي تستخدم في السير بالطرق الممهدة، وثمنها 2400 جنيه بتكاليف الشحن، ودراجة الفتاة وثمنها 1909 جنيهات، بالإضافة إلى طرح عدد من الدراجات الكهربائية.

جدير بالذكر أن الوزارة نجحت في المراحل السابقة، من المبادرة في دراسة مقتراحات التوسع في المشروعات والبرامج المنبثقة عن المبادرة، وتنفيذها بشكل جيد، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والحفاظ على صحة المواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الإنسان المصري وحياته.

واستطاعت الوزارة تخلق فرص عمل من خلال مشروعات التشغيل، باستخدام الدراجات، حيث تم تخصيص عدد من الدراجات الهوائية المدعمة، ضمن المبادرة لشباب الخريجين، ليستخدمونها وسيلة لخلق فرص عمل، كل منهم حسب اختياره لفرصة العمل التي يجيدها، ويستطيع أن يحقق من ورائها مكاسب مالية، تكون بمثابة مصدر دخل يومي وشهري لهم.

ودخلت شركة «طلبات» طرفا في المبادرة، عبر هذا التوسع حيث قامت، من خلال بروتوكول وقعته مع الوزارة، بتوفير فرص عمل للفائزين بالدراجات، ضمن أفرعها بإقليم القاهرة الكبرى، لتوصيل الطبلات ديليفري بمقابل مادي مجزٍ وراتب شهري جيد.