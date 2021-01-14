مصادر: الدراجات المدعمة وصلت مركز شباب الجزيرة والتسليم الثلاثاء

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشباب والرياضة، أن الدفعة الأولى من الدراجات الهوائية المدعمة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة القومية «دراجتك صحتك» وصلت إلى مركز شباب الجزيرة، وسيتم الإعلان عن توزيعها خلال الأسبوع المقبل، من المنافذ المخصصة لذلك.

وأضافت المصادر لـ «الوطن» أن الوزارة تجهز لتوزيع الدراجات على الفائزين، الذين كانت لهم أسبقية الحجز، يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك - صحتك» تشمل 810 دراجات هوائية مدعمة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن منفذ مركز شباب الجزيرة، سيتم تخصيصه للفائزين المقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة، بينما سيتم توزيع الدراجات في المحافظات عبر منافذ تحددها مديريات الشباب والرياضة، وفي ذات السياق سيتم توزيع دراجات بنظام الديليفري حتى محل الإقامة والسكن، عبر شركة «طلبات» وذلك للراغبين في هذه الطريقة من الفائز الذين عبر تطبيق شركة طلبات، التي ستوصل الدراجة مقابل رسوم قيمتها 39 جنيها.

جابر: فوري سوف تتصل بالمواطنين لإخطارهم بمواعيد وأماكن تسليم الدراجات

من جانبه أكد إسلام جابر المدير التنفيذي لشركة فوري، أن الشركة ستتصل بالمواطنين الفائزين، الذين لم يبدوا رغباتهم في تسلم الدراجات «بالديلفيري» عبر شركة طلبات، أو إرسال رسائل قصيرة sms لإخطارهم بمواعيد وأماكن التسليم، ولابد أن يكون مع المواطن الفائز بالدراجة إيصال السداد، ليسلمه للمسؤول عن المنفذ الذي سيتسلم منه الدراجة.

وأضاف جابر، أن ماكينات «فوري» نفذت التكليفات التي وضعها على عاتقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح باب السداد في موعد موحد لجميع المسجلين على موع الوزارة، لضمان الشفافية والعدالة، لافتا إلى أن الشركة قد حثت جميع ماكينات فوري، وصيانتها لتكون جاهزة على أعلى مستوى، عند الإعلان عن الدفعات المقبلة من المبادرة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الدراجات التي تطرحها وزارة الشباب والرياضة، في المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك - صحتك» بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وبنك القاهرة، يبلغ نحو 7 آلاف و200 دراجة، بأسعار أقل كثيرا من أسعار السوق، تكاد تصل إلى سعر التكلفة.