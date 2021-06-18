الآن.. نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في 9 محافظات

ظهرت نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادية 2021 في 9 محافظات حتى الآن، بعد اعتمادها من المحافظين، ووضعت المحافظات نتائج الشهادة الإعاددية كاملة على المواقع الخاصة بها، ونشرها للطلاب، بالإضافة إلى اعتماد نتائج العشرة الأوائل في كل محافظة، وتلاحظ أن أعداد كبيرة من الطلاب تمكنوا من الحصول على الدرجة النهائية، وهو 280 درجة كاملة.

وجرى إعلان نتائج محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، السويس، الشرقية، بني سويف، والإسماعيلية»، ويتوالى إعلان النتائج تباعا وتتابع «الوطن» لحظة بلحظة نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المتبقية.

1- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويمكن الحصول على النتيجة التفصيلية، من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

2- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

3- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

4- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، للحصول عليها اضغط على هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

5- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

6- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ويمكنك الحصول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

7- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ويمكن الحصول عليها من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

8- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسماعيلية، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

9 - نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جانوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، وللحصول عليها اضغط على هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا