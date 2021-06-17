تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. رابط الاستعلام

يترقب الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بمحافظة الشرقية، خلال الساعات القادمة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2021، حيث من المتوقع إعلان النتيجة مع بداية الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم الأحد، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفقاً لرمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. تصحيح الإجابات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب، ويجري عمل المراجعات اللازمة، تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكداً أن أعمال المراجعات مازالت مستمرة في الكونترول حتى الآن.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة، في وقت سابق، أن إجمالي عدد الطلاب الذين كان من المقرر أن يقوموا بتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، بلغ 118118 طالباً وطالبة، مقسمين إلى 11577 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالباً وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومن المقرر إعلان موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الأحد.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. استعلم عن نتيجتك

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء خاصة للطلاب، تقدم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة، وكذلك موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

من المقرر أن يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الرابط من هنــــــــــا.

ويدخل الطالب أو ولي الأمر على الموقع، ثم يضيف رقم الجلوس، والضغط على «عرض النتيجة» لتظهر فوراً أمام الطالب، كما يمكن إجراء عملية بحث جديد برقم جلوس آخر، للحصول على نتيجة أخرى.