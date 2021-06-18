عاجل.. سيدة تقتل زوجها بدمنهور وتترك الجثة بالشقة حتى التحلل

شهد حي أبو عبد الله بمدينة دمنهور بالبحيرة، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدمت سيدة في العقد الخامس من عمرها على قتل زوجته، وتركت الجثة داخل إحدى غُرف شقة الزوجية حتى تحللت، إلا أن سؤال أهل الزوج عليه فضح الأمر، واكتشفوا الجريمة بعد أيام من ارتكابها، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور، وحضرت سيارات الشرطة تُقل ضباط المباحث، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وجار التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الجريمة.

جريمة في الحي الهادئ

انتبه سكان «حي أبو عبد الله» على أصوات سيارات الشرطة والإسعاف، وذلك بعد بلاغ مقدم من أسرة رجل خمسيني مقيم بالمنطقة منذ فترة قليلة، عقب زواجه من سيدة بعد وفاة زوجته الأولى، وبعد اقتحام الشقة تبين تحلل جثة الزوج، وتدخل رجال الإسعاف لنقل الجثة لمستشفى دمنهور العام.

فرض كردون أمني حول مسرح الجريمة

فرض ضباط الشرطة طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة، فيما تم استدعاء فريق البحث الجنائي لرفع البصمات والبحث عن أدلة جديدة في الواقعة، ولم تذكر الجهات الأمنية أي أسباب للجريمة حتى الآن، فيما أشارت مصادر لـ«الوطن»، إلى أن السيدة يشتبه في إصابتها بمرض نفسي، وهو ما دفها لارتكاب الجريمة.

الزوجة تتابع عمل الشرطة بكوب شاي وسيجارة

قال شهود عيان بحي أبو عبد الله، الذي شهد جريمة القتل، إن قوات الأمن انتشرت بمحل الواقعة منذ الساعة السابعة من مساء أمس، وأثناء البحث والتحري خرجت الزوجة مرتكبة الجريمة بحراسة الشرطة، وجلست أمام العقار وبيدها كوب شاي وسيجارة، تتابع عمل رجال الشرطة دون أن تحرك ساكنا.