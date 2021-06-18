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عاجل.. السلطات الصحية الهندية تسجل 62480 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصين تسجل حالة إصابة جديدة بالفيروس محلية العدوى في قوانجدونج

كتب:

حسن رمضان
07:15 ص | الجمعة 18 يونيو 2021
إصابات كورونا في الهند

إصابات كورونا في الهند

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 62480 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» و1587 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 29762793 حالة، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 383.490 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تعافى نحو 89000 شخص، ليصل مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 28580647 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، محلية العدوى في مقاطعة قوانجدونج جنوبي البلاد.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم الإبلاغ عن 22 حالة إصابة وافدة حديثا، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة تتعلق بالفيروس، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق آخر، عبرت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، عن موقفها الإيجابي إزاء لقاح «سبوتنيك 5» الروسي.

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