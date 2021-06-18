«أكفان موتى ومخدرات».. تعرف على حوادث «رأي عام» فى 24 ساعة بالمحافظات

شهدة عدة محافظات خلال الساعات الـ24 الماضية، وقوع عدد من الحوادث، التى نالت اهتمام الرأى العام، والتى ترصدها «الوطن» بنحو:

القبض على مريض نفسي يجمع أكفان الموتى

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية القبض على مريض نفسي، استخرج عدد من أكفان الموتى من المقابر بمدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضاً نفسياً.

القبض على مريض نفسي يستخرج أكفان الموتى من المقابر بالمنوفية (فيديو)

توافد المواطنين بمقابر شبين بعد استخراج مريض نفسي أكفان الموتى

تمزيق شاب لسرقته في المرج

تعرض الشاب محمد جمال 18 عام لجرح قطعي في الذراع الأيمن، بعمق 4 سنتيمترات، بالإضافة إلى خدوش وجروح متفرقه في الوجه والجسد، حسب التقرير الطبي للمجني عليه، وذلك عقب استدراج شخصين له أثناء تواجده بمنطقة المرج، واعتدوا عليه، وسرقوا هاتفه المحمول.

جرح قطعي وتشوه في الجسد.. القصة الكاملة للاعتداء على طالب بالمرج

مقتل 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، تفاصيل مقتل 4 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفيوم، حيث تبين أنَّ القتلى و4 آخرين كونوا بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات في مركز «سنهور القبلية» بالفيوم، وأنَّهم أطلقوا الرصاص على الشرطة خلال المداهمة.

تفاصيل مقتل 4 تجار مخدرات بـ«معركة سنهور»: أطلقوا النار على الشرطة

ضبط 67 كيلو حشيش وتنفيذ 83 ألف حكم

شنّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 185 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما، وتنفيذ 83517 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 67 كيلو حشيش وبانجو وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة