توافد المواطنين بمقابر شبين بعد استخراج مريض نفسي أكفان الموتى

توافد عدد من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إلى مقابر المدينة، مساء اليوم الخميس، بعد انتشار شائعة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستخراج جثامين المتوفين من المقابر، حيث سارع المواطنون إلى المقابر، للاطمئنان على عدم المساس بجثث أقاربهم وذويهم.

كما انتقل عدد من القيادات الأمنية بمحافظة المنوفية، إلى مقابر شبين الكوم، على رأسهم اللواء عماد موسى، مساعد مدير أمن المنوفية، وعدد من ضباط وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة شبين الكوم.

القبض على مريض نفسي استخرج أكفان الموتى في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، قبل قليل، القبض على مريض نفسي، قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني مرضاً نفسياً.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسي خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل، وأضافت المصادر أن المتهم قام باستخراج عدد من أكفان الموتى في إحدى المقابر بمدينة شبين الكوم.

ونفت المصادر الأمنية أن يكون المتهم قد قام باستخراج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عار تماماً من الصحة».

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بإبلاغ الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بفتح المقابر في منطقة نائية بدائرة القسم، واستخرج عدداً من الأكفان المستخدمة في دفن الموتى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.