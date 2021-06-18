وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ4 ملايين حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أنحاء العالم، حاجز الـ4 ملايين حالة حتى اليوم، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء في إحصاء.

وقالت «رويترز»، إنه في حين أن عدد الحالات والوفيات الجديدة قد انخفض في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن العديد من الدول تعاني من نقص في اللقاحات حيث أصبحت طفرة «دلتا» الهندية تهيمن في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشارت وكالة الأنباء، إلى أن عدد وفيات كورونا استغرق عامين حتى أصبح مليوني شخص، بينما تم تسجيل المليوني مصاب التاليين في 166 يوما فقط.

5 دول تمثل حوالي 50% من جميع الوفيات في العالم

والبلدان الـ5 الأولى من حيث العدد الإجمالي للوفيات، هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك، وتمثل حوالي 50% من جميع الوفيات في العالم، بينما سجلت بيرو والمجر والبوسنة وجمهورية التشيك وجبل طارق أعلى معدلات الوفيات عند تعديلها لتناسب عدد السكان.

وتواجه دول أمريكا اللاتينية أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس الماضي، حيث تم الإبلاغ عن 43 من كل 100 إصابة في العالم في المنطقة.

وتعد الهند والبرازيل من البلدان التي تبلغ عن أكبر عدد من الوفيات كل يوم ولا تزالان تعانيان من مشاكل حرق الجثث ونقص أماكن الدفن.

ويعتقد العديد من خبراء الصحة أن عدد الوفيات الرسمي لا يحصى على مستوى العالم، حيث قدرت منظمة «الصحة العالمية» في شهر مايو الماضي أن الوفيات ستكون أعلى من ذلك بكثير.