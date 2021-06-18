مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شاب مصرعه وأصيب شقيقه وابن عمه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة؛ لخلاف على حدود أرض زراعية بأبنوب بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصابين للمستشفى الجامعي.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ابنوب يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية «خرطوش» بين أبناء عمومة من عائلة الغنامي بالبندر بدائرة المركز ووقوع متوفي ومصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة الغنامي؛ لخلاف على حدود أرض زراعية، وأسفرت عن مقتل «حامد.م.إ» 22 عامًا، وإصابة كلا من «بكر.م.إ» 18 عامًا، و«حمادة.ع.إ» 21 عامًا، ومقيمين بالبندر بدائرة المركز.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم القبض على طرفي المشاجرة، وضبط السلاح المستخدم وجارِ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.