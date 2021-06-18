طقس الجمعة.. حار على القاهرة والوجه البحرى واضطراب بالملاحة البحرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد، وفقا لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد وليندا عبداللطيف، بأنه يتوقع أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب للملاحة البحرية على خليج السويس.

وستكون درجات الحرارة بنحو:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 19.

السلوم العظمى 25 والصغرى 19.

سيوة العظمى 34 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 19.

دمياط العظمى 27 والصغرى 20.

الإسماعيلية 33 الصغرى 19.

السويس العظمى 33 والصغرى 19.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

طابا العظمى 33 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25.

الغردقة العظمى 36 والصغرى 26.

مرسى علم العظمى 34 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 21.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 21.

المنيا العظمى 35 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 22.

حلايب العظمى 33 والصغرى 24.

قنا العظمى 37 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 25.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 25.