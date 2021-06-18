تحذير مهم من «الأرصاد» بشأن ارتفاع الحرارة في القاهرة والصعيد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من الغد، وتستمر لمدة أسبوع، حيث يسود طقس حار ابتداءً من الغد وتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وإلى 42 درجة على صعيد مصر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس وارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة، لتجنب الشعور بالارتفاع، كما أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج 3 لـ 5 أمتار.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، لا يؤثر عليهم ارتفاع الحرارة، ويسوط طقس صيفي معتدل خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.