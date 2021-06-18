قبل صلاة الجمعة.. تعرف على الإجراءات الجديدة للأوقاف بشأن كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف إجراءات احترازية جديدة بشأن ضوابط الصلاة في المساجد لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وشددت الأوقاف على ضرورة الالتزام بالشروط الجديدة لفتح المساجد وأداء الصلوات الخمس بها، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية قبل صلاة الجمعة، وجاءت كالآتي.

إجراءات وزارة الأوقاف للصلاة

وشددت وزارة الأوقاف على عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها ويأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين، وكذلك اصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

وجاءت ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للصلاة، استمرار عدم فتح دورات المياه، واستمرار عدم فتح الأضرحة، واستمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كما شددت وزارة الأوقاف على عدد من إجراءات مواجهة كورونا، منها عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعن صلاة السيدات في المساجد، فقد أوضحت وزارة الأوقاف أن صلاة النساء في المساجد لا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

وعن صلاة الجمعة فقد شددت وزارة الأوقاف على قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، و استمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

تنبيهات وزارة الأوقاف

ونبّهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم، وكذلك جميع المديريات بضرورة رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.