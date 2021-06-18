من ألبوم صور حفل زفاف ابنه الفنانة علا غانم.. «يخلق من الشبه 40»

احتفلت الفنانة علا غانم بزفاف ابنتها الكبرى كاميليا الدفراوى، وفى سطور نقدم أبرز الصور الملتقطة من حفل الزفاف.

ابنه علا غانم باطلالة بسيطة فى حفل زفافها

ووسط أجواء عائلية خاصة وبحضور بسيط من الأهل والأقارب، احتفلت الفنانة علا غانم، أمس، بزفاف ابنتها.

وظهرت ابنه علا غانم فى الصور الخاصة من حفل زفافها تشبهه والدتها الفنانة علا غانم بشكل كبير، ما أدى إلى تفاعل عدد كبير من الجمهور معها قائلين: «يخلق من الشبه 40».

اختارت ابنه علا غانم أن تظهر فى حفل زفافها باطلالة بسيطة للغاية شارك فى إخراجها عدد من الأشخاص على رأسهم الميك أب أرتيست كى كى إسماعيل ومصفف الشعر كريم زناتى.

وخلال الحفل ظهرت الفنانة علا غانم باطلالة بسيطة باللون السماوى واطلالة شعر ومكياج بسيطة ويعد هذا هو الظهور الأول لها بعد عودتها لمصر.

وكانت الفنانة علا غانم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 ولم تعود إلى مصر إلا قبل أسبوع.

هذا الغياب دفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن الفنانة علا غانم اعتزلت الفن، الأمر الذي نفته تماما من خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن».

فيلم الفندق

كانت أخر الأعمال السينمائية التى شاركت فيها الفنانة علا غانم، فيلم الفندق والذي شاركت فى بطولتة بجانب محمد نجاتى وأحمد بدير ومروة وأحمد كرارة وأحمد الحلوانى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أسامة فهمى وإخراج عاطف شكرى.

مسلسل طعم الحياة

أما عن أخر الأعمال الدرامية التى قدمتها الفنانة علا غنم فكان مسلسل طعم الحياة والتى شاركت فيه بجانب ساموزين ونهال عنبر وسامية الطرابلسي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج عبد العزيز حشاد.