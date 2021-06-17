الصور الأولى لابنة علا غانم بفستان الزفاف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحفل زفاف ابنة علا غانم، المقرر إقامته بعد ساعات في أحد فنادق الإسكندرية.

علا غانم والشبه بينها وبين ابنتها

ولاحظ جمهور علا غانم التشابه الكبير في الشكل، والصور التي انتشرت كانت من «الفوتوسيشن» الخاص بالعروسين.

سبب غياب علا غانم عن التمثيل

يذكر أن علا غانم، غابت عن الفن 4 سنوات منذ مسلسل «ظل الرئيس» مع ياسر جلال ونور، وكان انتشر مؤخرا فيديو لعلا غانم، فور نزولها إلى مصر مع مصمم شعرها، وهي تمزح معه وتقول إنها منذ 4 سنوات لم يتم تسريح شعرها.

علا غانم بدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التليفزيونية، وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق في أغنية "حنساك" مع الفنان محمد فؤاد وقدمت بعدها العديد من الإعلانات والكليبات منها مع الفنانين المعروفين وأخرى مع غير المعروفين.

علا غانم من الإعلانات إلى التمثيل

وبعدها بدأت شهرة علا غانم في مجال الفيديو كليب تنقلها للعمل في أدوار صغيرة في السينما والدراما إلى أن حصلت على فرصة كبيرة ومتكاملة، ومن أهم أعمالها في التمثيل مسلسل زيزينيا والولي والخواجة الذي قدمها العملان كأنها وجه جديد، وعرفت علا غانم بعدها الطريق إلى السينما وقدمت العديد من الأفلام والنجاحات الكبيرة مع جيل الألفية الجديدة أحمد حلمي وهاني سلامة ومنى زكي وحنان ترك، منها سهر الليالي مع هاني سلامة والمجموعة وحريم كريم مع مصطفى قمر وطلعت زكريا وبسمة، وأحاسيس الذي انتقدها وقتها عدد من النقاد بسبب جرأتها في الفيلم، وأيضا فيلم بدون رقابة الذي تبرأ منه عدد من الممثلين المشاركين في العمل.