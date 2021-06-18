هل تجوز الزكاة على المال المحفوظ بالبنك إذا بلغ النصاب؟

يحرص الكثير على إيداع الأموال داخل البنوك لحفظها وهو الأمر الذي يدفع البعض للسؤال عن الزكاة على هذه الأموال وتحديدًا إذا بلغ نصابها، إذ تقول سائلة لـ دار الإفتاء في بث مباشر أن والدها متوفى، ووضع لها مبلغ من المال جزء منه بلغ النصاب فهل تجوز الزكاة عليه.

وجاء استفسار السائلة كالتالي: «والدي متوفى وأنا لست متزوجة ووضع مبلغا من المال في بنك إسلامي يكون لي عندما اتزوج وقد تم وضعه على مراحل وجزء منه بلغ النصاب، هل واجب علي إخراج زكاة مال عليه ولو وجب علي هل يكون على المبلغ كله أم الذي بلغ النصاب فقط».

وأجاب الدكتور محمود شلبي مدير ادارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «صورة السؤال أن الوالد وضع مبلغا من المال على أكثر من فترة، متى تجب الزكاة من لحظة بلوغ المال النصاب أي ما قيمته 85 جراما من الذهب والانتظار حتى يمر عليه عام هجري وفي نهاية السنة أخرج على مجمل المال الموجود بالفعل».

ويضيف شلبي «كان بداية بلوغة النصاب 60 ألف وعندما حال عليه الحول أصبح المبلغ 70 ألف فأخرج عن المبلغ النهائي أي عن الـ70 ألف والزكاة تخرج ربع العشر للفقراء والمساكين والعاجزين عن سداد ديونهم».

الموعد الصحيح لذبح الأضحية

وبالتزامن من قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا لتوضيح الموعد الصحيح لذبح الأضحية، وجاء في بيان الدار: «يبدأ وقت الذبح الشرعي للأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، وفي هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة - وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة - ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة».