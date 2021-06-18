موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة القليوبية رسميا

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بالاسم ورقم الجلوس، مؤكدة إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال 48 ساعة فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد للنتيجة وتحديد الأوائل.

وأضافت المديرية، أنه تم التنسيق مع الكنترول المركزي للشهادة الإعدادية 2021 للوقوف على آخر أعمال تجميع درجات الطلاب وترتيب الأوائل على مستوى المحافظة.

رابط إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية «الشهادة الإعدادية 2021»

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الرابط التالي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي «الإعدادية 2021» فور انتهاء التصحيح والرصد وإعتمادها من حيث يمكن للطالب الحصول علي نتيجته من خلال الرابط المخصص علي موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة او من صفحة محافظ القليوبية علي الفيس بوك من هنا

استمرار أعمال الرصد لنتيجة الصف الثالث الإعدادي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

من جهته، أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعمال الرصد مستمرة لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2021 حيث بدأت اعمال الرصد أمس الخميس، وتستمر ما بين 3 إلى 4 أيام، حيث من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 القليوبية في غضون يوم الأحد المقبل أو الاثنين المقبل بأقصى تقدير نتيجة الشهادة.

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية و موقع محافظة القليوبية حيث سيتم اعلان النتيجة فور انتهاء أعمال رصد الدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 محافظة القليوبية

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم ورقم الجلوس 2021 سيحصل من خلالها كل طالب على درجاته في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع.

كان طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، قد اختتموا امتحانات نهاية العام 7 يونية الجاري مؤكدين أن الامتحانات بشكل عام كانت في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنها كانت تتضمن نقاط تميز الطالب المجتهد والمتميز عن غيره، وكانت جيدة إلى حد كبير عن مثيلاتها من الأعوام الماضية.