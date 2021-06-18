«قنصوه» يهنى فريق هندسة الإسكندرية بعد فوزه بـ«الإقليمية للغواصات»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق كلية الهندسة «صنع في الإسكندرية»، على فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في مصر، وتأهله للمشاركة فى المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس بولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

غواصة آلية للتحكم عن بُعد لإزالة حطام السفن

من جانبه، أشار الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، إلى أن مسابقة «Mate ROV competition» تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد؛ لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.

«صنع في الإسكندرية» يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام

وأشار الدكتور حسن وردة الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق، إلى أن فريق «صنع في الإسكندرية» يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام حيث تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية، ومثل مصر في العديد من المسابقات الدولية حصد فيها الكثير من الألقاب والجوائز، ويهدف الفريق إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج في شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.