الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة الولادة من نقابة صيادلة الإسكندرية

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، صرف 312 ألف جنيه للمواليد الجدد من أبناء الصيادلة، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2020، وحتى 16 يونيو 2021، للمتقدمين بطلبات الإعانة من خلال نقابة صيادلة الإسكندرية.

تفاصيل إعانة الولادة عبر نقابة صيادلة الإسكندرية

وأوضحت نقابة صيادلة الإسكندرية، أن إعانة الولادة التي يتم صرفها هي طبقا لحقوق الزملاء الأصيلة، المقررة طبقا للائحة اتحاد المهن الطبية.

وقالت نقابة صيادلة الإسكندرية إن إعانة الولادة تتمثل في مبلغ نحو 1000 جنيه تصرف للصيدلانية مرة واحدة.

كيفية الحصول على إعانة الولادة من نقابة صيادلة الإسكندرية

مع إقرار صرف 312 ألف جنيه للمواليد الجدد من أبناء الصيادلة، يتساءل البعض عن كيفية الحصول على إعانة الولادة من نقابة صيادلة الإسكندرية، وهو ما ترصده «الوطن» خلال السطور التالية، والمتمثلة في الأوراق المطلوبة ومكان تقديمها.

ووفقًا لما أعلنته نقابة صيادلة الإسكندرية، فإنها تستقبل الأوراق الخاصة بصرف إعانة الولادة، بمقر النقابة بسموحة وفرع العجمي ومتابعتها مع اتحاد المهن الطبية بالقاهرة.

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة الولادة في نقابة صيادلة الإسكندرية

- صورة كارنية الصيدلانية.

- صورة بطاقة الصيدلانية.

- صورة بطاقة الزوج.

- أصل شهادة ميلاد المولود «مميكنة»

- خطاب من أحد هذه البنوك برقم حسابك الجاري: «البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك الإسكندرية».

معلومات عن إعانة الولادة في نقابة صيادلة الإسكندرية

- تُصرف هذه الإعانة للطفل البالغ سنتين فيما أقل.

- تُصرف للولادة الطبيعي والقيصري.

- تحويل المبلغ على حساب الأم.

كيفية التواصل حول إعانة الولادة في نقابة صيادلة الإسكندرية

يمكن للصيادلة التعرف على الأوراق والشروط المطلوبة لكل إعانة، من خلال موقع نقابة صيادلة الإسكندرية الإلكتروني، وهو:

www.alexpharmacy.net

للتقديم والاستفسار رجاء التواصل على الأرقام التالية:

4291128 – 01019706688