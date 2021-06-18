تقرير: الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للتعافي من كورونا

بعنوان «الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للتعافي من كورونا»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تقريرا تلفزيونيا.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الأخضر يعد الطريق الوحيد وطوق النجاة للتعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد أشار تقريرا لمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التركيز على التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل يراعي البيئة من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بعشرة تريليونات دولار سنويا ويولد 395 مليون وظيفة مع حلول عام 2030.

وأخذت مصر خطوات التعافي الأخضر وعملت على دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مسارات التنمية فيما يخص ملف البيئة على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الهائلة وغير المسبوقة لأزمة فيروس كورونا على الدولة.

وتابع التقرير: أظهرت مصر ريادتها على المستوى الاقليمي، حيث كانت أول دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 لتمويل الطاقة المتجددة والنقل والإسكان المستدامين وكذلك إدارة النفايات كجزء من جهود مصر للسير قدما نحو عمليات التعافي الأخضر.

وأبرز المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك مشروعات وسائل النقل النظيفة ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه ومشروعات المباني الخضراء.