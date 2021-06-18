هل يحق للأعزب الحصول على شقة مدعمة بمبادرة التمويل العقاري؟

عدد كبير من المواطنين يترقب إطلاق شقق مبادرة التمويل العقاري للحصول التي وحدة سكنية وتحديدًا الأشخاص العزاب الذين يطمحون لشراء شقة الزوجية، وذلك بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على امتلاك الوحدات السكنية بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة.

ووفقا لشروط تمويل الشقق السكنية بمبادرة التمويل العقاري، وبحسب ما حدده البنك المركزي من الشروط المبدئية للاستفادة المواطنين من المباردة، فإنه يحق للشخص الأعزب الحصول على الوحدة السكنية شرط آلا يزيد صافي الدخل من كل مصادر دخله عن 50 ألفًا و400 جنيه سنوياً بما يعادل 4 آلاف و200 جنيه شهرياً، وألا يقل صافي الدخل الشهري له عن 1300 جنيه وهو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري.

أما بالنسبة للأسرة ( زوج/ زوجة/ أولاد قصر)، فإنه يجب ألا يزيد صافي الدخل من كل مصادر دخل الأسرة عن 68400 جنيه سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً، وألا يقل صافي الدخل الشهري للأسرة عن 1300 جنيه وهو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري.

ووضع المركزي مجموعة من الشروط الاخري للحصول على شقة ضمن مباردة التمويل العقاري وهي:

- يجب أن يتمتع طالب الخدمة بالجنسية المصرية.

- ألا يقل سن المُتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- عدم سبق الاستفادة للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر).

- عدم امتلاك المُتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يحظر على المُتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.أن يكون المُتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله المحددة من قِبل مجلس إدارة الصندوق.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم عليها أو مقيم بها أو يعمل بها أو بالمدن التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- استعمال وحدات الإسكان الاجتماعي للسكن و يحظر التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة عند الحجز وحالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للصندوق اتخاذ كل الإجراءات القانونية بتطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

- شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 100 جنيه لا تُرد ولاتُسترد.