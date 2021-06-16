«المركزي» يوضح سعر العائد للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة 30 عاما، وترصد السطور التالية، التعويض عن فارق سعر العائد، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري.

سعر العائد للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

يتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس ما يلي:

- سعر الائتمان والخصم + 3% - 3% (تحسب على أساس متناقص).

- لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال.

- لا يجوز تغيير سعر العائد المطبّق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% (يحسب على اساس متناقص)، حال استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

والتمويل العقاري متوافر للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدّها الأقصى 30 سنة.

ومن ضمن مزايا مبادرة التمويل العقاري، السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وأعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وحدد عدد من الشروط التي يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهي أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة وليس عليها أي مخالفات، كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس موسمي أو مؤقت.