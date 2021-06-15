هل يمكن التصرف في الوحدة عقب السداد المعجل ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

تشهد هذه الأيام، عمليات بحث عدة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول مبادرة التمويل العقاري، إذ تعد المبادرة من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة، خاصة الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وجاءت مبادرة التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

حيث أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وتدور بعض التساؤلات حول الموعد الذى يتمكن فيه المتقدم لحجز وحدة سكنية، من سداد قيمته بنظام السداد المعجل، وهل يمكن التصرف فى الوحدة السكنية ضمن المبادرة بعد الحصول عليها.

وجاءت الإجابة وفقًا لما صدر عن البنك المركزي، بشأن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، فإنَّه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع عدد من الإجراءات:

أولها أنَّ يرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد «قيمة التعويض عن فارق سعر العائد» منذ تاريخ المنح حتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض، ووفقًا لنسب خلال باقي عمر القرض.

ثم يعيد البنك أو شركة التمويل العقاري رد مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتمّ تطبيق عمولة سداد معجل.

ووفقًا لتصريحات البنك المركزى، بشأن إمكانية التصرف فى الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

يُذكر أنَّ مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تستهدف المواطنين من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عامًا، ويشترط أن تكون الوحدات مسجلة، وليس عليها أى مخالفات، وجاهزة للمعيشة، أي كاملة التشطيب.