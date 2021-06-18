سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة بالسوق المصرى

شهدت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 18يونيو 2021 ثباتا بالسوق المصرى، وسط توقعات بمعاودته الهبوط محليا وعالميا، حيث يتأثر سعر الحديد في مصر بعدد من العوامل التى من أبرزها سعر المعادن في البورصة العالمية والذى يشهد ارتفاع بشكل قوي ومتسارع فيما لم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر تغير ليتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فإن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حيث تختلف أسعار الحديد بشكل مستمر وقد يتغير أسبوعيا أو شهريا وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم إضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون أو مصاريف النقل.

وترصد الوطن سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر حديد المصريين

يسجل سعر مصنع حديد المصريين 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي

لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر اي تغير ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

سجل أسعار الحديد بشاي للصلب 14500 جنيها للطن أرض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

استقر سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها.

سعر حديد المراكبي

لم يشهد سعر حديد المراكبي أي تغير ليستقر عند 14500 للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري للصلب

لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت فى السوق المصرى

سعر طن أسمنت إسكندرية بورتلاند بـ940 جنيه.

سعر طن أسمنت العامرية بـ990 جنيه.

سعر طن أسمنت طره بـ820 جنيه .

سعر طن أسمنت حلوان بـ820 جنيه.

سعر طن اسمنت المصريين بـ 825 جنيه

سعر طن أسمنت السويس بـ820 جنيه.

سعر طن أسمنت العريش بـ790 جنيه

سعر طن أسمنت سيناء بـ775 جيه.

سعر طن أسمنت السويدى بـ840 جنيه.