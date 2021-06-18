نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا.. منتصف الأسبوع المقبل

يواصل كنترول الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة المنيا، أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المواد على أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من محافظ المنيا منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، لعدد 102 ألف طالب وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 526 لجنة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتوفر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا كافة سبل الراحة للمصححين ومقدري ومراجعي الدرجات، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من تطهير وتعقيم جميع مقار لجان التصحيح، حفاظًا على سلامة العاملين في تصحيح الشهادة الإعدادية، وذلك قبل موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2021

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه تم التنبيه على المشاركين بأعمال التصحيح وتقدير الدرجات التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم، من أجل صالح الطلاب، للحصول على حقهم كاملاً، دون زيادة أو نقصان، مؤكدا تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه المصححين، مشيرًا إلى أنه لن يتم استعجال موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة المنيا، حرصاً على أبنائنا الطلاب، منوهاً أن الكونترولات قامت بالمراجعة مرتين، من أجل إعطاء كل طالب حقه، والاطمئنان تماماً على مصلحة الطالب.

وتجري أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة المنيا داخل 3 كونترولات فرعية، هي «المنيا وملوي وبني مزار»، من العدوة شمالاً، حتى دير مواس جنوبا، وأوضح أن مؤشرات نتائج التصحيح ستظهر لجميع المواد، بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات مباشرةً، وسيتم إعلان نتيجه الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، فور اعتمادها من المحافظ، اللواء أسامة القاضي.