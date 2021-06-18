طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021

ينتظر الآلاف من الطلاب الإعدادية وأسرهم بمحافظة القليوبية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 وتزايدات عمليات بحث أولياء الأمور والطلاب عنها عبر محركات البحث بشكل مستمر عقب الانتهاء من الامتحانات، وبدء أعمال التصحيح والرصد، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في 9 محافظات حتى الآن، ومن المقرر إعلانها في القليوبية مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم «الوطن»، طرق الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021 ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب على مدار الساعة

3 طرق للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2021

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية وجاءت كالتالي:

- موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من هنا.

- من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 من هنا.

- صفحة محافظة القليوبية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من هنا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021.. الأسبوع المقبل

أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية خلال يوم الاحد المقبل او الإثنين علي أقصي تقدير مع قرب الانتهاء من رصد درجات الطلاب بعد إنتهاء التصحيح الخميس الماضي ومن المقرر أن يجرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية الأسبوع المقبل أي بعد نحو من 48 ساعة إلي 72 ساعة من اليوم بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة ولجان الرصد

طريقة الحصول علي الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2021.. رابط الاستعلام بالوزارة

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادبة محافظة القليوبية 2021 الحصول على النتيجة بعدما يجري تحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية ويمكنهم الحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت من هنـا