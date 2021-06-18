فيديو كليب غدارة يا دنيا لميريام فارس فى برلين يتخطى حاجز الـ6 ملايين

حقق الفيديو كليب الجديد للفنانة ميريام فارس والذى يحمل اسم «غدارة يادنيا» وتم تصويره فى برلين نجاح كبير.

كليب غدارة يادنيا لميريام فارس فى برلين

وتخطى كليب غدارة يادنيا للفنانة ميريام فارس الذي تم تصويره فى برلين حاجز الـ6 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أغنية غدارة يادنيا، من كلمات رولا فارس وألحان وليد المسيح وتوزيع ادريس روشيش والأغنية، حيث تم تصوير الفيديو كليب فى برلين تحت قيادة المخرج شريف ترحيني، وقدمت الفنانة ميريام فارس خلال الكليب أشكال من الرقص المعاصر وظهر معها موديل واحد فقط.

وتقول كلمات الأغنية:

غدارة انت يا دنيا

و أحلى ما فيك ما يهمنيش

غدارة انت يا دنيا

ولو مهما قسيتي بيك هعيش

حبه ده كان خيال

خد مني نفسي وراحة البال

حبه ده كان خيال

صعب المنال برده هعيش بيك

يا دنيا برده هعيش بيك

يا دنيا أمانة يا دنيا

لو جا يشكيلك حنّي عليه

أمانة يا دنيا تخدي فحضنك وتداري عينيه

حبه ده كان خيال

خد مني نفسي وراحة البال

حبه ده كان خيال

صعب المنال برده هعيش بيك

يا دنيا برده هعيش بيك يا دنيا

يذكر أن الفنانة ميريام فارس قدمت خلال شهر رمضان الماضي أغنية جديدة فى أحد الإعلانات التى ظهرت فيها برفقة الفنان أسر ياسين وتمكنا من تحقيق نجاح كبير حيث لايزال الجمهور مرتبط بالأغنية حتى الأن.

الرحلة

كما قدمت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا فيلم وثائقي يحكى عن قصتها خلال فترة تفشي فيروس كورونا بعنوان «الرحلة»، وتحكى فيه عن فقدانها لابنها الثانى، حيث تم اطلاقه على منصة نتفيليكس.