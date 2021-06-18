كلاب حراسة ومخدرات و4 جثث.. تفاصيل مداهمة «وكر الكيف» بالفيوم

«غرفتان في وسط منطقة زراعية نائية، يحيط بهما عدد من رجال الحراسة حاملي الأسلحة النارية، وتنتشر حولهما كلاب الحراسة المُدربة».. كان ذلك المشهد في أحد أكبر أوكار تجارة المواد المخدرة بمنطقة الجنينة بسنهور القبلية بمحافظة الفيوم الذي اتخذ من مكانه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وخصوصًا «البانجو والشابو والحشيش والاستروكس»، وفور رؤية المتهمين لقوات أمن الفيوم، أطلقوا النيران عليهم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران؛ مما أسفر عن مصرع 4 تجار مواد مخدرة، وإصابة 3 آخرين وجرى ضبط الباقين.

مقتل 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

دارت معركة عنيفة بين قوات الشرطة برئاسة اللواء صبري عزب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، وتجار المخدرات بسنهور القبلية، أسفرت في نهاية المطاف عن مقتل 4 تجار مخدرات وهم محمد كمال عبد الفتاح، ومحمد صبحي عبد السميع، وحسين محمد عثمان، ومحمد جمال محمد عباس، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

إصابة معاون شرطة خلال تبادل إطلاق نار مع تجار المخدرات

وأصيب معاون شرطة محمود أحمد فرغلي (29 عامًا) ومقيم محافظة سوهاج، بطلق ناري بالقدم اليسري أدى إلى كسر في القصبة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، برفقة اثنين آخرين مصابين.

ضبط 7 قطع سلاح في وكر لتجارة المخدرات بالفيوم

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه تم ضبط 5 من تجار المواد المخدرة بينهم اثنين لهم معلومات جنائية إتجار في المواد المخدرة وشروع في قتل، وبحوزتهم 7 قطع أسلحة عبارة عن 3 بنادق آلية، وطبنجة 9 مم، و2 بندقية خرطوش، وفرد محلي الصنع و9 خزائن وكمية من الزخيرة والطلقات مختلفة الأعيرة.

ضبط 45 كيلو بانجو وحشيش واستروكس وشابو

وأوضح المصدر أنّه جرى العثور على 25 كيلو بانجو في لفافات كبيرة وزن الواحدة كيلو، و10 كيلو بانجو وحشيش في لفافات صغيرة معدة للبيع، بالإضافة إلى 10 كيلو استروكس وشابو نصفها خام، ونصفها الآخر مُعد للبيع لراغبي التعاطي.

نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة سنهور، وجرى التحفظ على المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة لحين عرضهم على النيابة.