ضبط 35 كيلو بانجو و10 كيلو «استروكس» بحوزة تجار مخدرات بالفيوم

ضبطت حملة أمنية مكبرة من مديرية أمن الفيوم، فجر اليوم، برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، 35 كيلو بانجو في لفافات كبرى ولفافات صغيرة معدة للبيع، فضلًا عن 10 كيلو من مادة الاستروكس المخدرة المعدة للبيع تمهيدًا لبيعها للمدمنين وراغبي التعاطي عبر تجار الكيف وأصحاب الدواليب والديلر.

كما ضبطت الحملة؛ 7 قطع أسلحة نارية عبارة عن 3 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 فرد محلي الصنع، وذلك في أكبر وكر لتجارة المواد المخدرة بمنطقة الجنينة بسنهور البحرية بنطاق مركز شرطة سنهور.

مقتل 4 تجار مخدرات وإصابة 3 بينهم نقيب شرطة

كان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بمقتل 4 تجار مخدرات وإصابة 3 آخرين بينهم نقيب شرطة، خلال معركة بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة وتجار الكيف بمنطقة الجنينة وسط الزراعات بنطاق سنهور البحرية.

وقُتل خلال تبادل إطلاق النيران كل من؛ محمد كمال عبدالفتاح، محمد صبحي عبدالسميع، حسين محمد عثمان، ومحمد جمال محمد عباس، كما أصيب نقيب الشرطة محمود أحمد فرغلي.

القبض على 5 تجار مخدرات

وتمكنت قوات الشرطة، من القبض على 5 تجار مواد مخدرة، والذين اعترفوا بالإتجار في المواد المخدرة التي يحصلون عليها من خلال اثنين من أكبر تجار المواد المخدرة بمحافظة الفيوم والهاربين بالقاهرة؛ لكونهم مطلوبين لتنفيذ أحكام عليهم في قضايا إتجار بالمخدرات، وشهرتهم محمد صوفي، وعلاء حتة، وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبطهم في أسرع وقت.

النيابة العامة تعاين جثث تجار المخدرات

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى الفيوم العام؛ لمعاينة جثث الـ4 تجار مخدرات الذين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة، فيما جرى حبس الـ5 المضبوطين وسط حراسة أمنية مشددة لحين بدء التحقيقات معهم.