«محو الأمية» تعلن تحقيقها 77% من المستهدف في طور سيناء

قال أيمن ماضي، مدير عام هيئة محو الأمية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى محو أمية 404 فردًا بمدينة طور سيناء، خلال العام الجاري، بنسبة 77% من العدد المستهدف بالمدينة والبالغ عددهم 703 فردًا بينهم 514 رجلًا و189 سيدة.

محو أمية 2115 فردًا على مستوى مدن المحافظة خلال العام الجاري

وأكد ماضي، في تصريح له، اليوم، أن الهيئة نجحت هذا العام في محو أمية 2115 فردًا على مستوى مدن المحافظة خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن ما جرى تحقيقه يعد ضعف العدد الذي كان من المقرر استهدافه هذا العام والبالغ عدده 1600 فردًا.

أمية 503 أفراد بفصول محو الأمية بكافة مدن المحافظة

وأوضح أنه جرى محو أمية 503 فرد بفصول محو الأمية بكافة مدن المحافظة، ومحو أمية 10 أفراد من خلال مشروع التعاقد الحر، و191 فردًا من خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الدفاع في المحافظة، و528 فردًا خلال مشروع محو أمية المجندين بوزارة الداخلية، ومحو أمية 305 فردًا بواسطة طلاب الجامعات.

محو أمية 452 فردًا من خلال حملات المنازل

وتابع أنه جرى محو أمية 7 أفراد من خلال التعاون مع فرع جامعة الأزهر، و39 فردًا من خلال المنطقة الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر، ومحو أمية 24 فردًا عن طريق طلاب المؤهلات العليا، وقام المعيين بالمحافظة ضمن الـ 5 ألاف معلم بمحو أمية 75 فردًا، وحزب مستقبل وطن ساهم في محو أمية 10 أفراد، وجرى محو أمية 452 فرد من خلال حملات المنازل.

محو أمية 11818 مواطنا خلال 4 سنوات

يشار إلى أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة استهدف محو أمية 11818 مواطنًا على مستوى كافة المدن، وبلغ معدل التنفيذ خلال 4 سنوات محو أمية 7618 مواطن، من الشريحة العمرية 15 حتى 45 عامًا.

ويبلغ إجمالي عدد المستهدفين خلال عام 2020 – 2021 لمحو أميتهم 1600 مواطن، بينما بلغ عدد المقيدين في فصول محو الأمية 2731 مواطنًا، نجح منهم في الاختبارات 2115 مواطنًا من مختلف الأعمار، وجرى تنفيذ 4 دورات لمحو أمية المواطنين داخل المدن الوديان والقرى خلال عام 2020- 2021.

واستهدفت هذه الدورات 3391 مواطنًا، بينهم 2542 ذكور و849 إناث، حضر الاختبارات الخاصة بمحو الأمية 2731 مواطنًا بينهم 2017 ذكور و704 إناث، وبلغ إجمالي عدد الناجحين في الاختبارات 2115 مواطنًا، بينهم 1513 من الذكور، و602 من الإناث، بنسبة 77%.