حملة للتبرع بالدم في «جنوب سيناء» تزامنا مع اليوم العالمي

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملات للتبرع بالدم في مدينة طور سيناء، احتفالًا باليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت رعاية اللواء خالد فودة، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تمركز الحملات أمام «مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الطور العام، ومسجد المنشية»، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وفي المساء تتمركز الحملة بالقرب من شارع 306 على كورنيش مدينة الطور.

وكيل وزارة الصحة يناشد المواطنين التبرع بالدم

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى توفير سيارة لاستقبال المتبرعين، مجهزة على أعلى مستوى، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الفعالة في الحملة، لتوفير احتياطي من أكياس الدم، لتزايد الاحتياج إليها، خاصة من قبل مصابي حوادث الطرق الدولية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتبرع بالدم، يحتفل به في كل عام يوم 14 يونيو، ويهدف إلى توعية الناس، ويعمل على زيادة الوعي بمنتجات الدم الآمنة، وبأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

ويوافق هذا التاريخ ميلاد كارل لاندشتاينر، مؤسس نظام فصائل الدم ABO، الذي حاز بسببه على جائزة نوبل.

وتعد هذه الفعالية السنوية بمثابة مناسبة تُزفّ فيها آيات الشكر إلى المتبرّعين طوعا بالدم من دون مقابل، لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح، ويُرفع فيها مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرّع به، ضمانا لجودة ما يُوفّر من كمياته ومنتجاته المُتبرّع بها ومستوى توافرها ومأمونيتها لمن تلزمهم من المرضى.

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته في إنقاذ ملايين الأرواح سنويا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدّد حياتهم، وتمتّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة.

كما تؤدي هذه العملية دورا أساسيا في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال، في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان، والأخرى الطبيعية.