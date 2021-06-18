رئيس «ايتيدا» يعرض لوزير الاتصالات العراقي خطة تطوير المهارات الرقمية

استقبل المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، المهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق ووفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين العراقيين من القطاع الحكومي والخاص، وذلك بحضور نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

واستعرض المهندس عمرو محفوظ، خلال اللقاء، الركائز الاستراتيجية وخطط عمل الهيئة والبرامج الموجهة لاهتمامات الوفد العراقي على المستوى الحكومي والخاص وخاصة في مجالات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة وتأهيل شركات البرمجيات واعتماد جودة منتجاتها طبقًا للمقاييس العالمية والممارسات المتعارف عليها دوليًا.

وتضمن اللقاء عرض جهود الهيئة في مجالات رعاية الإبداع التكنولوجي وتعزيز نمو الشركات الناشئة باعتبارها واحدة من أهم محفزات النمو الاقتصادي التى تساهم في خلق فرص عمل للشباب، وكذلك عرض لبرامج مراكز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال «تيك»، التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز الابتكار وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمن تلك البرامج «هي رائدة» المتخصص في دعم رائدات الأعمال في المراحل الأولى للمشروعات الريادية.

كما تضمن اللقاء استعراض التجربة المصرية الناجحة في إطلاق برامج ومبادرات لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري عبر منصات التدريب والتعلم الإلكتروني والجامعة الافتراضية وبرامج تأهيل الشباب على مجالات العمل الحر.

ومن جانبه، أشاد المهندس أركان شهاب، وزير الاتصالات العراقي، بالدور الذي تلعبه الهيئة في محور تنمية تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والمهارات الرقمية العملية حيث أبدى رغبته في التعاون مع الهيئة والاستفادة من تجربة الهيئة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الشباب العراقي، كما وجه بتبادل المعرفة في منصات تحفيز الإبداع التكنولوجي وكذلك أهمية التعرف على مدخلات منظومة التوقيع الإلكتروني ونقل الخبرات العملية المصرية في هذا المجال وبما يتوافق مع السوق العراقي.

وأكد محفوظ استعداد الهيئة الكامل للتعاون الصادق والبناء مع الشركات والجهات العراقية، حيث أشار إلى عمق العلاقات العراقية المصرية والتي تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، معربا عن تطلعه إلى تعزيزها بما يرقى إلى عمق هذه العلاقات وبما يخدم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن اللقاء يأتى في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين وفي ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق، لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.