موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة مطروح، موعد إعلان نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة مطروح، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإجابات في الكنترولات، فيما يجرى رصد الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح وقبل اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، للطلاب بعدما أعلنت الكثير من المحافظات بشكل رسمي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح

وتقدم« الوطن»، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح، في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

وأعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، الانتهاء من أعمال التصحيح، وتجرى حاليا أعمال رصد وتقدير الدرجات داخل الكنترولات الفرعية الأربع للشهادة الإعدادية، يعقبها تحديد الطلاب الأوائل على مستوى محافظة مطروح وتجهيز الإحصائيات الخاصة بالنسبة العامة للنجاح والنسب النوعية الخاصة بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، ونسب النجاح في المواد الدراسية قبل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح.

وأكد أنه سيتم مراجعة أوراق إجابات الطلاب الأوائل بالقطاعات الأربعة قريبًا، بإشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية بديوان عام المديرية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوافر العدالة والمساواة بين الطلاب لضمان الحصول على حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان.

وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء من أجل حصول أبنائنا الطلاب علي حقوقهم كاملاً.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة مطروح.. الأسبوع المقبل والرابط

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، خلال الأسبوع المقبل، وأن النتيجة ستعلن بعد الاعتماد، على الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح، والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من هنــــــــــا.

وشدد وكيل التربية والتعليم، على ضرورة عدم انسياق أولياء أمور الطلاب وراء أي صفحات أو مواقع تروج لأي شائعات خاصة بإعلان النتيجة.