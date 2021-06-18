موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة ورابط الحصول عليها

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة البحيرة، موعد إعلان نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في 7 يونيو الجاري، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بدء عمليات تصحيح أوراق الإجابات في الكنترولات فيما سيتم تدقيق الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح وقبل اعتمادها من اللواء هشام آمنة محافظ الأقليم، ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، للطلاب بعدما أعلنت الكثير من المحافظات بشكل رسمي.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى البدء في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، في كنترولات الإدارات التعليمية، مضيفا أنه تفقد عمليات التصحيح للاطمئنان أنها تسير بشكل منتظم ودقيق، قبل موعد إعلان نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه شدد على المصححين بالتدقيق خلال عمليات تصحيح أوراق إجابات الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. الأسبوع المقبل

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، سيكون الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بدقة، واعتماد النتيجة رسميا من محافظ الأقليم، مؤكدا أنه حريص على أن يأخذ كل طالب حقه، كما أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي، بعد اعتمادها من المحافظ.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.. الرابط

وعن كيفية حصول الطالب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم رفعها عقب موعد إعلان نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، على موقع المديرية الرسمي، من هنــــــــــــا، ويمكن للطالب الحصول عليها أو الذهاب للمدرسة بعد توزيع النتائج على الإدارات التعليمية والمدارس.