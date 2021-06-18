فرص عمل للأقباط بشرط تذكية أب الاعتراف: مرتبات مجزية وحوافز وامتيازات

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توافر عدد كبير من فرص العمل للشباب من الجنسين بخبرة ودون خبرة، وذلك مقابل مرتبات مجزية وحوافز وامتيازات صحية وتأمينية عديدة وعمولات، والتي يقوم بتوفيرها مكتب توظيف أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شروط الكنيسة لتوظيف الأقباط

وقالت الكنيسة، إنه على راغبي التوظيف التقدم بأوراقهم إلى المكتب بقاعة السمائيين، أسقفية الشباب، الدور الثالث، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأن المستندات المطلوبة: «تذكية أب الاعتراف (أصل وليس صورة ومختومة وموضح بها رقم تليفون أب الاعتراف والكنيسة)، صورة البطاقة الشخصية، صورة المؤهل».

وعرضت الكنيسة الوظائف المتوفرة لديها وطالبت الراغبين في التقدم إليها الذهاب لمكتب التوظيف بالكاتدرائية لأخذ جواب الترشيح.

وظائف جديدة بمرتبات مجزية وعمولات

ومن الوظائف التي أعلنت عنها الكنيسة: «بائعين لعب ومستلزمات أطفال وفرد أمن للعمل في كيدزبارك بمدينه نصر، والتي تشترط ذوي الخبرة للعمل بالمعرض مع أخذ إجازة يوم بالأسبوع مقابل راتب 3 آلاف جنيه قابل للزيادة حسب المبيعات».

كما أعلنت الكنيسة عن «مطلوب مسؤول بيع لمصنع ملابس جاهزة بشبرا الخيمة بشرط أن يكون مؤهل عالي أو فوق المتوسط وخبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات مقابل الحصول على مرتب ثابت وعمولة وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وامتيازات صحية».

ومن الوظائف التي تم الإعلان عنها: «مطلوب لمكتب استشارات هندسية، مهندسين مدني خبرة في تنفيذ الكباري لاتقل عن 7 سنوات، ومهندسيين مدني كباري خبرة من 7 إلى 15 سنة»، و«مطلوب بنات وشباب (سيلز ومسؤولين حجوزات لشركة سكاي انترناشونال للعمل بمقر الشركة بشرط حسن المظهر ولباقة فالتحدث وسرعة بديهة والحصول على مؤهل عالي وإجادة اللغة الإنجليزية والكومبيوتر والسوشيال ميديا وخبرة سابقة بمجال السياحة»، و«مطلوب لشركة One Thing لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، تلي سيلز إناث بشرط الحصول على مؤهل جامعي أو دبلوم ويفضل خبرة في مجال المبيعات والتسويق على أن يتم تحديد المرتب خلال المقابلة»، و«شركة فرست ميديكال انترناشيونال للأجهزة الطبية بحاجة إلى مهندسات أو خريجات علوم لقسم التخطيط وسكرتارية»، والعديد من الوظائف التي يمكن معرفتها عبر الصفحة الرسمية لمكتب توظيف الكاتدرائية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كما أعلن المكتب عن وجود فرص عمل للتعيين في وزارة الكهرباء عبر تقديم شروط التقدم لمسابقة التوظيف في هيئة توليد المحطات النووية والتي أوردت شروطها في: «سحب ملف التقديم بسعر 200 جنيه للمؤهلات العليا و100 للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة من مقر الهيئة وتسليمه لمقر الهيئة مع الأوراق المطلوبة»، وهي: «صورة شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية، شهادة الخدمة العامة للإناث، شهادة عضوية النقابة للمؤهلات العليا، شهادة خبرة أو دورات تدريبية أن وجدت، وتقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة، والحالة الصحية».