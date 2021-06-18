 مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للحالات الإنسانية

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لإحدى المواطنات نظراً لظروفها الصحية بإحدى المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة، وتمّ عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لها.

كما نسق القطاع مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي قرية سهواج بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وتمّ إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.