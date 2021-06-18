عاجل.. إصابة عشرات الفلسطينيين بـ«اختناق» خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وخرج مئات المواطنين عقب صلاة الجمعة على مدخل البلدة المغلق بالمكعبات الأسمنتية منذ أسبوع، وذلك تلبية للدعوة التى اطلقتها لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، للمطالبة بإزالة بؤرة «جفعات افيتار» الاستيطانية عن قمة جبل صبيح.